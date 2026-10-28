Starshield系统的临时限制导致2000架乌克兰“巴尔斯”拦截无人机停飞。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，这些无人机由某欧洲国家出资购置，在测试期间，其中一架曾击落了一架俄罗斯“沙希德”无人机。

“我们找到了一家欧洲国家。他们支付了2000架的费用。我知道我们有2000架。我说：‘让我们测试一下。也许它能击落目标。’他们进行了测试，结果它击落了一架‘沙希德’。 我们非常高兴。但随后‘星盾’系统就停止工作了，”泽连斯基周二在与记者会面时表示，据“国际文传电讯社-乌克兰”记者报道。

他指出，自己并不清楚究竟是谁下令关闭了该系统——从技术上讲，该系统的启用与关闭由SpaceX公司负责。

泽连斯基还解释说，乌克兰是在本国领土上使用“星盾”系统对抗俄罗斯军队，而非在俄罗斯联邦境内。此外，该系统主要用于后勤保障，特别是为军队提供食物和饮用水，以及对抗“沙赫德”无人机和喷气式无人机。

据总统称，目前乌克兰摧毁了约90%的俄罗斯“沙希德”无人机，而在袭击初期，这一比例为50%至75%，有时甚至达到78%。 泽连斯基还表示，在Starlink/Starshield系统中断期间曾有平民丧生，但他强调，这是由多种原因造成的。

来源：“国际文传电讯社-乌克兰”

美国国会议员呼吁五角大楼向乌克兰提供使用Starlink和Starshield的保障。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对乌克兰军方的Starshield（即Starlink卫星系统的军用版本）在速度和运行方面的限制。

加拿大总理马克·卡尼表示，乌克兰战争期间“星链”系统所面临的情况，加剧了渥太华对依赖外国技术的担忧。他强调，必须实现供应商多元化，以维护国家主权。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，Starlink和Starshell的运行速度至今尚未恢复，而用于防御俄罗斯弹道导弹袭击的拦截导弹供应也出现延误。

多年来，美国当局曾多次要求SpaceX公司限制或扩大Starlink卫星通信在各国（特别是乌克兰、伊朗、也门和黎巴嫩）的运营范围。

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