23 ноября министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения.

Как отметил глава британского оборонного ведомства, такие перебои в работе систем Starlink и Starshield серьезно подрывают доверие.

«Что касается Starlink и Starshield — нам действительно необходимо досконально разобраться в том, что произошло, а также в том, как и почему возникли перебои в предоставлении услуг. Могу сказать, что этот вопрос обсуждали министры обороны по всей Европе. Это серьезно подорвало уверенность и доверие», — отметил британский министр.

Стритинг настаивает на том, что союзники должны получить четкое объяснение относительно перебоев со связью, почему и как они произошли.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, его цитирует «Укринформ».

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