Na początku 2027 roku rząd Holandii przeprowadzi ćwiczenia oparte na scenariuszu zakrojonego na szeroką skalę konfliktu zbrojnego, podczas których ministrowie oraz zaproszeni posłowie izby niższej parlamentu będą ćwiczyć podejmowanie decyzji kryzysowych w warunkach ograniczonego czasu, w szczególności dotyczących przemieszczania wojsk na terenie kraju.

Jak poinformowała minister obrony Holandii Dylan Yeşilgöz-Zegerius, rząd po raz pierwszy przeprowadzi ćwiczenia w oparciu o scenariusz o takiej skali, a główna część gabinetu ministrów zbierze się w marcu 2027 roku w Narodowym Centrum Kryzysowym przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Ponadto Holandia weźmie udział w planowanych ćwiczeniach dowodzenia i sztabowych NATO w zakresie zarządzania kryzysowego (CMX) z wykorzystaniem komputerowego modelowania działań i współpracy organów państwowych. Według ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Davida van Vila scenariusz będzie obejmował atak na państwo członkowskie NATO oraz aktywację artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, zgodnie z którym do Holandii może przybyć 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy, co zmusi urzędników rządowych do wyznaczenia tras przemieszczania sił koleją i drogami do linii frontu oraz do koordynowania ruchu transportu cywilnego, w szczególności karetek pogotowia, równolegle z opracowywaniem przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony, Derka Bosweyka, kwestii rozmieszczenia dużych kontyngentów.

Źródło: Algemeen Dagblad.

Dyktator Putin przed spotkaniem z amerykańską delegacją w składzie specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkofa oraz zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa do wojny z Europą, ale nie ma takiego zamiaru.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia rosyjska może zaatakować państwo członkowskie NATO w ciągu najbliższych pięciu lat. Pozwoli to sprawdzić wytrzymałość sojuszu.

W przypadku ataku Rosji na członków NATO sojusz może zadać prewencyjny cios na cele na terytorium Rosji – oświadczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa za całkiem prawdopodobne, że Rosja może otworzyć drugi front przeciwko innemu państwu europejskiemu jeszcze przed zakończeniem wojny na Ukrainie.

Czytaj nas na