荷兰政府将于2027年初举行一场以大规模军事冲突为情景的演习， 届时，各部部长及受邀的下议院议员将演练在时间紧迫的情况下进行危机决策，特别是关于军队在国内调动的决策。

据荷兰国防部长迪兰·耶希尔戈兹-泽格里乌斯透露，政府将首次针对如此大规模的场景进行演练， 内阁主要成员将于2027年3月在司法部下属的国家危机中心召开会议。

此外，荷兰还将参加北约计划中的危机管理指挥参谋演习（CMX），该演习将通过计算机模拟政府各部门的行动与协作。 据司法与安全部长大卫·范·维拉称，该演习情景将包括对一个北约成员国的袭击以及《北大西洋公约》第5条的启动， 根据该条款，可能有10万美军抵达荷兰，这将迫使政府官员规划部队经铁路和公路向前线调动的路线，并协调民用交通（特别是救护车）的通行， 与此同时，国防部国务秘书德科姆·博斯韦克将负责处理大规模部队部署的相关事宜。

来源：《Algemeen Dagblad》。

独裁者普京在会见由美国特使史蒂夫·维特科夫和唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳组成的美国代表团之前表示，俄罗斯据称已做好与欧洲开战的准备，但并无此意。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯军队可能在未来五年内袭击某个北约成员国。这将考验该联盟的韧性。

北约军事委员会主席罗布·鲍尔海军上将表示，如果俄罗斯袭击北约成员国，北约可能会对俄罗斯境内的目标发动先发制人的打击。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，在乌克兰战争结束之前，俄罗斯就可能对另一个欧洲国家开辟第二战场，这种可能性非常大。

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