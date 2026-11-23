Правительство Нидерландов в начале 2027 года проведет учения по сценарию масштабного военного конфликта, в ходе которых министры и приглашенные депутаты нижней палаты парламента будут отрабатывать принятие решений в кризисной ситуации в условиях дефицита времени, в частности, касающихся перемещения войск по стране.

Как сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус, правительство впервые будет проводить учения по сценарию такого масштаба, а основная часть кабинета министров соберется в марте 2027 года в Национальном кризисном центре при Министерстве юстиции.

Кроме того, Нидерланды примут участие в плановых командно-штабных учениях НАТО по кризисному управлению (CMX) с компьютерным моделированием действий и взаимодействия государственных органов. По словам министра юстиции и безопасности Давида ван Вила, сценарий будет включать нападение на государство-член НАТО и активацию статьи 5 Североатлантического договора, по условиям которой в Нидерланды могут прибыть 100 тысяч американских военных, что заставит правительственных чиновников определять маршруты переброски сил по железной дороге и автодорогам к фронту и координировать движение гражданского транспорта, в частности машин скорой помощи, параллельно с проработкой государственным секретарем Министерства обороны Дерком Босвейком вопросов размещения крупных контингентов.

Источник: Algemeen Dagblad.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

В случае нападения РФ на членов НАТО альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.

Читай нас в