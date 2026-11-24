W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety Sojusz planuje zwiększyć swoją obecność wojskową w Europie. Poinformowała o tym rzeczniczka NATO Allison Hart.

W poniedziałek, 23 listopada, ambasadorowie państw członkowskich NATO zebrali się na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej. Jednym z głównych tematów spotkania było naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, które odnotowano 20 listopada.

„Siły NATO i sojuszników operacyjnie zareagowały na te naruszenia przestrzeni powietrznej, a Naczelny Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie zatwierdził przegrupowanie samolotu systemu wczesnego ostrzegania i dowodzenia NATO. Obecnie Naczelny Dowódca Sił NATO w Europie rozważa kwestię rozmieszczenia dodatkowych sił i środków, kontynuując ocenę naszego stanowiska w sprawie powstrzymywania i obrony w Polsce oraz w innych regionach” – czytamy w komunikacie.

Hart dodała: „Wszyscy członkowie Sojuszu wyrażają pełną solidarność z Polską. NATO pozostaje zjednoczone, gotowe i oddane sprawie ochrony przed wszelkimi zagrożeniami”.

Wcześniej NATO wzmocniło patrolowanie przestrzeni powietrznej nad Polską za pomocą samolotów wykrywających cele radarowe.

Kraje NATO zastanawiają się, jak zareagować na ewentualne „przeloty” rosyjskich rakiet lub dronów nad terytorium państw Sojuszu.Kolejne naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej Polski było omawiane jednocześnie na Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Berlinie oraz w Brukseli – podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej NATO.

Na terytorium Polski znaleziono jeszcze więcej rosyjskich rakiet.

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