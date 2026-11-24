НАТО готово защищаться от любых угроз, в том числе в космическом пространстве. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на фоне сообщений о возможных планах России разместить ядерное оружие в космосе.

Комментируя информацию о вероятных намерениях РФ вывести на орбиту ядерное оружие, Рютте подчеркнул, что НАТО готово противодействовать угрозам как на Земле, так и за ее пределами.

«Мы всегда будем заботиться о защите каждого дюйма территории НАТО, и это также означает обеспечение нашей безопасности в космическом измерении», — заявил генсек Альянса.

На сообщение о возможном размещении Россией ядерного оружия в космосе также отреагировал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Сообщения о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, не являются новыми, но они остаются не менее шокирующими. Они демонстрируют уровень эскалации, на который Россия, очевидно, готова пойти», — отметил он.

В совместном расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung (SZ), обнародованном 23 ноября, говорится о том, что западные спецслужбы предполагают: Россия, вероятно, планирует уже в этом году вывести в космос спутник, оснащенный ядерной боеголовкой.

По данным журналистов, взрыв ядерной бомбы в космосе — это сценарий, о котором военные чиновники, разведчики и политики предупреждают уже несколько лет.

Эксперты предупреждают, что такой шаг может привести к повреждению или уничтожению значительного количества спутников. Это будет иметь серьезные последствия для гражданской инфраструктуры и военных операций, поскольку спутниковые технологии играют важную роль во многих сферах жизни и обеспечении оборонных возможностей.

Об этом сообщает AFP.

В Берлине, Германия, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оборонные обязательства Альянса распространяются и на космос. Он отвечал на вопрос о сообщениях немецких СМИ относительно возможного запуска Россией, государством-агрессором, спутника с ядерным зарядом.

Читай нас в