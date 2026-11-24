北约准备抵御任何威胁，包括来自外层空间的威胁。11月23日（周一），在有关俄罗斯可能计划在外层空间部署核武器的报道背景下，北约秘书长马克·吕特发表了上述声明。

在评论有关俄罗斯可能计划将核武器送入轨道的信息时，吕特强调，北约准备应对地球上及地球以外的各种威胁。

“我们将始终致力于保护北约每一寸领土，这也意味着要保障我们在太空层面的安全，”这位北约秘书长表示。

针对俄罗斯可能在太空部署核武器的报道，德国总理弗里德里希·默茨也作出了回应。

“关于俄罗斯计划在太空部署核武器的报道并非新鲜事，但其冲击力依然不减。这表明俄罗斯显然准备将局势升级到何种程度，”他指出。

在WDR、NDR和《南德意志报》（SZ）于11月23日发布的联合调查报道中， 指出，西方情报机构推测：俄罗斯很可能计划在今年将一枚配备核弹头的卫星送入太空。

据记者报道，在太空中引爆核弹是一种军事官员、情报人员和政界人士多年来一直警告的场景。

专家警告称，此举可能导致大量卫星受损或被摧毁。 这将对民用基础设施和军事行动产生严重后果，因为卫星技术在许多生活领域以及保障国防能力方面都发挥着重要作用。

法新社报道了这一消息。

在德国柏林，北约秘书长马克·吕特表示，北约的防务义务也延伸至太空领域。 他是在回应德国媒体关于侵略国俄罗斯可能发射携带核弹头的卫星的报道时作出上述表态的。

关注我们在