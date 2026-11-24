NATO jest gotowe do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym w przestrzeni kosmicznej. Stwierdził to w poniedziałek, 23 listopada, sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte w kontekście doniesień o ewentualnych planach Rosji dotyczących umieszczenia broni jądrowej w kosmosie.

Komentując informacje o prawdopodobnych zamiarach Rosji dotyczących umieszczenia broni jądrowej na orbicie, Rutte podkreślił, że NATO jest gotowe przeciwdziałać zagrożeniom zarówno na Ziemi, jak i poza nią.

„Zawsze będziemy dbać o ochronę każdego cala terytorium NATO, a to oznacza również zapewnienie naszego bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej” – oświadczył sekretarz generalny Sojuszu.

Na doniesienia o możliwym rozmieszczeniu przez Rosję broni jądrowej w kosmosie zareagował również kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

„Doniesienia o tym, że Rosja planuje umieścić broń jądrową w kosmosie, nie są nowe, ale pozostają nie mniej szokujące. Pokazują one poziom eskalacji, na który Rosja najwyraźniej jest gotowa się posunąć” – zaznaczył.

We wspólnym śledztwie WDR, NDR i Süddeutsche Zeitung (SZ), opublikowanym 23 listopada, wskazano, że zachodnie służby specjalne przypuszczają: Rosja prawdopodobnie planuje jeszcze w tym roku wysłać w kosmos satelitę wyposażonego w głowicę jądrową.

Według dziennikarzy wybuch bomby jądrowej w kosmosie to scenariusz, przed którym od kilku lat ostrzegają wojskowi, wywiadowcy i politycy.

Eksperci ostrzegają, że taki krok może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia znacznej liczby satelitów. Będzie to miało poważne konsekwencje dla infrastruktury cywilnej i operacji wojskowych, ponieważ technologie satelitarne odgrywają ważną rolę w wielu dziedzinach życia oraz w zapewnianiu zdolności obronnych.

Informuje o tym agencja AFP.

W Berlinie w Niemczech sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że zobowiązania obronne Sojuszu obejmują również przestrzeń kosmiczną. Odpowiadał on na pytanie dotyczące doniesień niemieckich mediów o możliwym wystrzeleniu przez Rosję, państwo agresora, satelity z ładunkiem jądrowym.

Czytaj nas na