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НАТО готове захищатися від будь-яких загроз, зокрема в космічному просторі. Про це у понеділок, 23 листопада, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на тлі повідомлень про можливі плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі.

Коментуючи інформацію про ймовірні наміри РФ вивести на орбіту ядерну зброю, Рютте наголосив, що НАТО готове протидіяти загрозам як на Землі, так і за її межами.

«Ми завжди дбатимемо про захист кожного дюйма території НАТО, і це також означає гарантування нашої безпеки в космічному вимірі», – заявив генсек Альянсу.

На повідомлення про можливе розміщення Росією ядерної зброї в космосі також відреагував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

«Повідомлення про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, не є новими, але вони залишаються не менш шокувальними. Вони демонструють рівень ескалації, на який Росія, вочевидь, готова піти», – зазначив він.

У спільному розслідуванні WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung (SZ), оприлюдненому 23 листопада, йдеться про те, що західні спецслужби припускають: Росія, ймовірно, планує вже цього року вивести в космос супутник, оснащений ядерною боєголовкою.

За даними журналістів, підрив ядерної бомби в космосі є сценарієм, про який військові посадовці, розвідники та політики попереджають уже кілька років.

Експерти застерігають, що такий крок може призвести до пошкодження або знищення значної кількості супутників. Це матиме серйозні наслідки для цивільної інфраструктури та військових операцій, оскільки супутникові технології відіграють важливу роль у багатьох сферах життя та забезпеченні оборонних можливостей.

Про це повідомляє AFP.

У Берліні, Німеччина, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що оборонні зобов’язання Альянсу поширюються і на космос. Він відповідав на запитання про повідомлення німецьких медіа щодо можливого запуску Росією, державою-агресором, супутника з ядерним зарядом.

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