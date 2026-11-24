W środę, 25 listopada, prezydent USA Donald Trump przyjmie sekretarza generalnego NATO Marka Rütte. Rozmowy odbędą się w stanie Floryda.

Według informacji podanych przez administrację USA spotkanie odbędzie się późnym popołudniem w Palm Beach na Florydzie.

Została ona zaplanowana po tym, jak w zeszłym tygodniu Trump spotkał się w Azji z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem oraz przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Podczas szczytu prezydent USA nazwał Putina i Xi swoimi „przyjaciółmi”. Jego spotkanie z rosyjskim przywódcą spotkało się z krytyką zarówno ze strony europejskich sojuszników Waszyngtonu, jak i amerykańskich demokratów.

Rutte wielokrotnie próbował złagodzić napięcia wewnątrz NATO i utrzymać poparcie dla Trumpa. Stwierdził między innymi, że spotkania przywódców czołowych mocarstw nuklearnych są zjawiskiem całkowicie normalnym.

Spotkanie Trumpa i Rutte odbędzie się w kontekście dążenia krajów europejskich do włączenia się, przy wsparciu USA, w negocjacje dotyczące zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Źródło: Reuters

Jeśli Putin zaatakuje, znajdzie się w Rotterdamie, podczas gdy Europejczycy będą się uzgadniać, kto co ma robić – Rutte.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że Sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra terytorium Polski. Jego oświadczenie padło po tym, jak strona polska poinformowała dzień wcześniej o kolejnym naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju.

Przypomnijmy, że NATO planuje przedstawić w Polsce strategię obronną przeciwko Rosji — Interia.

Według sekretarza generalnego NATO Marka Rutte w ostatnich miesiącach armia rosyjska traciła co miesiąc ponad 40 tysięcy żołnierzy zabitych i ciężko rannych. Dla porównania podał straty USA w Wietnamie: w ciągu 14 lat wojny zginęło tam około 56 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

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