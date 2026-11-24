Podczas spotkania z amerykańskimi wysłannikami, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, w Moskwie Władimir Putin pokazał dokumenty dotyczące udziału dziadka Kushnera w ruchu partyzanckim w czasie Holokaustu. Według doniesień mediów amerykański przedstawiciel odebrał to jako próbę przekonania go, że Rosja i Stany Zjednoczone mają rzekomo wspólną przeszłość związaną z walką z nazizmem.

Informują o tym New York Magazine oraz The Daily Beast.

Według informacji New York Magazine Putin przedstawił materiały archiwalne, w których opisano partyzancki opór dziadka Kushnera. Amerykanin, jak zauważa wydawnictwo, odebrał ten gest jako subtelną aluzję do tego, że rodziny miały wspólnego wroga.

Z kolei The Daily Beast pisze, że w ten sposób rosyjski przywódca próbował stworzyć wrażenie, jakoby Moskwa i Waszyngton stały po tej samej stronie w kwestii wojny przeciwko Ukrainie.

Dziadek Jareda Kushnera, Joseph Berkowitz, rzeczywiście był uczestnikiem ruchu partyzanckiego. Podczas Holokaustu uciekł z nazistowskiego obozu pracy przymusowej i wraz z braćmi i siostrami ukrywał się w lasach na terenie dzisiejszej Białorusi. Później Berkowitz dołączył do żydowskiego ruchu oporu, którego członkowie atakowali niemieckie oddziały i pomagali Żydom w ukryciu.

W 1943 roku ożenił się z Rey, babcią Kushnera, która uciekła z getta w zachodniej Białorusi. W 1949 roku małżonkowie przenieśli się do Stanów Zjednoczonych.

Źródła: New York Magazine, The Daily Beast

Po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.

Kolejna runda kontaktów dyplomatycznych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie nie przyniosła przełomu. Po dwudniowych rozmowach w Abu Zabi specjalni wysłannicy prezydenta USA Stephen Witkoff i Jared Kushner spotkali się z Władimirem Putinem w Moskwie. Rozmowa trwała około dwóch godzin.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, podsumowując spotkanie z Władimirem Putinem, odnotował pewien postęp i wyraził nadzieję na ogłoszenie kolejnej rundy rozmów.

Czytaj nas na