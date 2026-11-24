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Під час зустрічі з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві Володимир Путін продемонстрував документи про участь діда Кушнера в партизанському русі під час Голокосту. За даними ЗМІ, американський представник сприйняв це як спробу переконати його, що Росія та США нібито мають спільне минуле боротьби з нацизмом.

Про це повідомляють New York Magazine та The Daily Beast.

За інформацією New York Magazine, Путін дістав архівні матеріали, у яких описувався партизанський опір діда Кушнера. Американець, як зазначає видання, розцінив цей жест як тонкий натяк на те, що родини мали спільного ворога.

The Daily Beast зі свого боку пише, що таким чином російський лідер намагався створити враження, нібито Москва та Вашингтон перебувають на одному боці в питанні війни проти України.

Дід Джареда Кушнера Йозеф Берковіц справді був учасником партизанського руху. Під час Голокосту він утік із нацистського табору примусової праці та разом із братами й сестрами переховувався в лісах на території сучасної Білорусі. Згодом Берковіц приєднався до єврейського опору, учасники якого нападали на німецькі війська та допомагали євреям переховуватися.

У 1943 році він одружився з Рей, бабусею Кушнера, яка втекла з гетто на заході Білорусі. У 1949 році подружжя переїхало до США.

Джерела: New York Magazine, The Daily Beast

Після переговорів із Путіним Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським.

Черговий раунд дипломатичних контактів щодо завершення війни в Україні не дав прориву. Після дводенних переговорів в Абу-Дабі спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві. Розмова тривала близько двох годин.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічі з володимиром путіним заявив про певний прогрес та висловив сподівання на оголошення про наступний раунд переговорів.

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