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Польща, Німеччина, Литва та Болгарія планують створити спільну слідчу групу для розслідування підпалів об’єктів супутникового зв’язку Starlink. Представники прокуратур цих країн мають зустрітися на початку грудня, щоб розпочати процедуру її формування.

Міжнародна група матиме назву Joint Investigation Team (JIT). Її створення дозволить правоохоронцям чотирьох держав координувати розслідування підпалів у Польщі, Литві та Болгарії, обмінюватися доказами й інформацією.

За даними RMF FM, слідчі мають з'ясувати, чи діяло в усіх трьох країнах одне угруповання, як була організована його робота, хто входив до складу та хто віддавав накази про диверсії.

За попередньою інформацією, ймовірні виконавці – громадяни Німеччини турецького походження, а в одному з епізодів – сербського. Вони могли діяти на замовлення іноземної розвідки. Якої саме, польське радіо не уточнює.

Перший із відомих епізодів стався 23 вересня у польському селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства. Там загорілося обладнання живлення наземної станції Starlink. Пожежу гасили понад шість годин. Польська прокуратура встановила, що причиною займання був навмисний підпал.

За матеріалами слідства, двоє чоловіків у масках проникли на територію об'єкта та підпалили обладнання. Згодом у Німеччині затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у виконанні диверсії. Ще одного чоловіка слідство вважає можливим організатором нападу.

Польські правоохоронці розглядають версію про виконання завдання на користь російських спецслужб. Метою диверсії могло бути порушення роботи супутникового зв'язку в Польщі та інших країнах Центральної і Східної Європи.

Наступні інциденти зафіксували в Болгарії та Литві. У жовтні болгарський депутат Івайло Мірчев заявив про підпал 11 із 17 антен Starlink на об'єкті поблизу Софії. За його словами, до цього причетні двоє чоловіків у масках.

У ніч проти 18 жовтня невідомі також намагалися підпалити підприємство в Литві, де зберігалося обладнання супутникового зв'язку Starlink. Спроба виявилася невдалою завдяки заходам безпеки.

29 жовтня RMF FM повідомило, що литовська поліція пов'язує спроби підпалів у Польщі, Литві та Болгарії з діяльністю однієї групи. За версією литовських правоохоронців, вона могла виконувати завдання російських спецслужб.

За інформацією RMF FM, німецькі правоохоронці затримали кількох імовірних учасників угруповання, а також чоловіка, якого підозрюють в організації серії підпалів.

Німецька влада має найближчим часом вирішити питання про передачу Польщі двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції у Волі-Кробовській. Їх затримали на підставі європейських ордерів на арешт, виданих польською стороною.

Майбутня спільна слідча група має встановити, чи були всі напади частинами однієї операції та хто стояв за їх організацією, пише RMF FM.

Раніше у Туреччині затримали 85 людей під час масштабної операції проти злочинного угруповання Daltons. Його підозрюють у причетності до підпалів об’єктів Starlink у Польщі.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало третього підозрюваного у справі про підпал станції Starlink у Волі-Кробовській.

У Болгарії правоохоронні органи затримали двох іноземних громадян віком 20 та 21 рік із німецькими паспортами, яких підозрюють у здійсненні диверсії в ніч проти 10 жовтня проти інфраструктури супутникового зв’язку Starlink. Вони легально в’їхали на територію країни через пункт пропуску «Кулата».

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