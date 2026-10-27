У Туреччині затримали 85 людей у справі про підпали Starlink у Польщі

У Туреччині затримали 85 людей під час масштабної операції проти злочинного угруповання Daltons. Його підозрюють у причетності до підпалів об’єктів Starlink у Польщі. Рейди пройшли одразу в 30 провінціях країни, а серед затриманих — 35 неповнолітніх.

У вівторок, 27 жовтня, турецька поліція провела масштабну операцію проти угруповання Daltons, яке діє переважно зі Стамбула. Правоохоронці затримали 85 людей, яких підозрюють у зв’язках із цією мережею. Операцію координувала прокуратура Стамбула. Слідчі перевіряли інформацію про можливу підготовку нападів і встановлювали людей, яких могли залучати до злочинної діяльності. Після цього поліція провела обшуки та затримання в різних частинах країни.

За версією слідства, учасники угруповання могли вербувати людей через соціальні мережі. Потім їх додавали до груп у WhatsApp, де вони отримували вказівки щодо майбутніх нападів. Правоохоронці вважають, що таким способом організатори могли залучати до злочинів нових виконавців і координувати їхні дії на відстані. Затриманих мають допитати, щоб з’ясувати, яку роль кожен із них міг відігравати в діяльності мережі. Водночас саме затримання не означає, що причетність усіх цих людей до злочинів уже доведена.

Що пов’язує угруповання з підпалами Starlink у Польщі

Окрему увагу слідчі приділяють можливій причетності Daltons до підпалів об’єктів Starlink у Польщі. Ця компанія забезпечує доступ до інтернету через супутникову мережу. Її обладнання використовують у різних країнах, зокрема там, де звичайне підключення до інтернету обмежене або недоступне. Інформація про можливі зв’язки між підозрюваними та угрупованням з’явилася на тлі розслідувань у Німеччині й Польщі. Раніше в Німеччині затримали двох громадян Туреччини на підставі європейських ордерів на арешт, виданих на запит польської сторони.

На можливі зв’язки цих чоловіків із Daltons звернули увагу журналісти німецького видання Der Spiegel і громадської телерадіокомпанії ARD. Ці розслідування стали одним із напрямів, які допомогли привернути увагу до діяльності угруповання. Однак важливо розрізняти підозри та доведені факти. Наявність зв’язків із кримінальною мережею сама по собі не доводить участі конкретної людини в підпалах. Обставини можливих диверсій і роль підозрюваних мають встановити слідчі та суди.

Хто керує Daltons і чому угруповання розшукують

За даними турецьких слідчих, імовірним лідером угруповання є Бераткан Гекдемір, відомий під ім’ям Кан Далтон. Його розшукують за так званим червоним повідомленням Інтерполу. Такий механізм використовують для міжнародного розшуку людей, яких підозрюють у серйозних злочинах, і для їхнього можливого затримання з подальшим розглядом питання про видачу.

Турецькі правоохоронці вважають, що Гекдемір може керувати мережею з Росії. За їхніми даними, у 2024 році його затримали на російській території, але не передали Туреччині, попри запити Анкари. Водночас інформація про місце, звідки нібито керують угрупованням, ґрунтується на даних турецької сторони. Її слід розглядати саме як версію слідства, а не як незалежно встановлений факт.

Турецькі прокурори пов’язують Daltons із низкою тяжких злочинів. Серед них — убивства, збройні напади, вимагання та торгівля наркотиками. Слідство перевіряє діяльність мережі та можливі зв’язки між її учасниками в різних країнах.

Туреччина заморозила активи сотень підозрюваних

Боротьба з угрупованням триває не лише через затримання. У серпні турецька влада повідомила про замороження активів, пов’язаних із 399 підозрюваними в межах розслідування діяльності Daltons. Такі заходи мають обмежити можливості підозрюваних користуватися коштами та майном, які можуть бути пов’язані зі злочинною діяльністю. Фінансові обмеження також можуть допомогти слідчим з’ясувати, як організоване угруповання отримувало гроші та розподіляло їх між учасниками.

Нова операція стала ще одним етапом розслідування діяльності мережі. Турецькі правоохоронці продовжують встановлювати можливих учасників і перевіряти їхні зв’язки. Окремий напрям розслідування стосується підозр щодо підпалів об’єктів Starlink у Польщі та можливої координації злочинів між різними країнами. За даними видання Turkish Minute, серед затриманих було 35 неповнолітніх.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало третього підозрюваного у справі про підпал станції Starlink у Волі-Кробовській.

У Болгарії правоохоронні органи затримали двох іноземних громадян віком 20 та 21 рік із німецькими паспортами, яких підозрюють у здійсненні диверсії в ніч проти 10 жовтня проти інфраструктури супутникового зв’язку Starlink. Вони легально в’їхали на територію країни через пункт пропуску «Кулата».

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