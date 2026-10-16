У Польщі затримали українця у справі про підпал станції Starlink

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Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало третього підозрюваного у справі про підпал станції Starlink у Волі-Кробовській.

За даними польських ЗМІ, затриманий — громадянин України.

За версією слідства, чоловік ще до підпалу проводив розвідку об’єкта: фотографував і знімав його на відео, а матеріали надсилав через месенджер.

Згодом, як стверджують правоохоронці, він отримав вказівки обстежити територію станції та систему її безпеки.

Чоловікові висунули обвинувачення. За інформацією польських ЗМІ, він перебуває під вартою з 30 вересня.

Джерело: Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW)

У Болгарії правоохоронні органи затримали двох іноземних громадян віком 20 та 21 рік із німецькими паспортами, яких підозрюють у здійсненні диверсії в ніч проти 10 жовтня проти інфраструктури супутникового зв’язку Starlink. Вони легально в’їхали на територію країни через пункт пропуску «Кулата».

Американський підприємець Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

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