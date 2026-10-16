В Польше задержали украинца по делу о поджоге станции Starlink

Агентство внутренней безопасности Польши задержало третьего подозреваемого по делу о поджоге станции Starlink в Воле-Кробовской.

По данным польских СМИ, задержанный — гражданин Украины.

По версии следствия, мужчина ещё до поджога проводил разведку объекта: фотографировал и снимал его на видео, а материалы отправлял через мессенджер.

Впоследствии, как утверждают правоохранители, он получил указания обследовать территорию станции и систему её безопасности.

Мужчине предъявлены обвинения. По информации польских СМИ, он находится под стражей с 30 сентября.

Источник: Агентство внутренней безопасности Польши (ABW)

В Болгарии правоохранительные органы задержали двух иностранных граждан в возрасте 20 и 21 года с немецкими паспортами, которых подозревают в совершении диверсии в ночь на 10 октября против инфраструктуры спутниковой связи Starlink. Они легально въехали на территорию страны через контрольно-пропускной пункт «Кулата».

Американский предприниматель Илон Маск объяснил, кто принимает решения об использовании военной спутниковой системы Starshield. Его заявление прозвучало после сообщений о перебоях со связью во время работы украинских беспилотников.

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