В столице Бельгии прошла масштабная акция протеста против правительственных реформ. По оценкам полиции, в марше приняли участие около 50 тысяч человек, тогда как профсоюзы заявляют о 70 тысячах участников.

В понедельник, 23 ноября, десятки тысяч демонстрантов прошли по улицам Брюсселя по призыву профсоюзов.

Они требовали ускорить бюджетные переговоры и выступали против запланированных изменений, в частности пенсионной реформы.

К акции присоединились представители профсоюзов, молодежь и пенсионеры. Это уже второй масштабный протест с требованием к властям пересмотреть курс реформ.

Источник: Le Soir.

В Бельгии в понедельник, 23 ноября, отменили все вылетающие рейсы из аэропортов страны, а работу общественного транспорта существенно ограничили из-за общенациональной демонстрации профсоюзов в Брюсселе.

Студенты и молодые работники в более чем 20 странах Европы вышли на скоординированные протесты против роста стоимости жизни и жилья, ухудшения условий обучения и увеличения военных расходов.

В Германии накануне запланированных на пятницу акций движения «Gen Z regelt» политики нескольких партий выразили поддержку молодежным протестам. Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Анья Вайсгербер заявила, что молодые люди имеют право открыто выражать свои опасения и ожидания.

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