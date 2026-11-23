Китай запустил шпионские воздушные шары над Тайванем перед местными выборами
Накануне местных выборов Китай усилил давление на Тайвань. За три дня над островом было зафиксировано не менее 11 воздушных шаров.
Министерство обороны Тайваня обнаружило четыре воздушных шара в пятницу — два из них пролетели непосредственно над островом. Еще четыре были зафиксированы в субботу, а три — в ночь на воскресенье. Тогда же были замечены 24 китайских военных самолета и 11 военных кораблей вблизи Тайваня. Эту активность рассматривают как вероятную провокацию со стороны Пекина.
Совет по делам материкового Китая заявил: «Это, несомненно, злонамеренная попытка оказать давление на тайваньское общество и вмешаться в наши демократические выборы».
В субботу, 28 ноября, на Тайване состоятся местные выборы, в ходе которых будут избраны должностные лица на около 11 тысяч должностей, в частности мэры городов, члены местных советов и главы поселков. Две ведущие политические силы острова — Демократическая прогрессивная партия (ДПП), представитель которой занимает пост президента, и Гоминьдан, имеющий большинство в законодательном органе, — уже несколько месяцев ведут предвыборную кампанию.
Одними из самых заметных соревнований стали выборы мэра Тайбэя. Действующий мэр от Гоминьдана Чан Вань Ань соревнуется с кандидатом от ДПП Пумой Шэнем.
За выборами мэра столицы внимательно следят не только из-за статуса города: его руководители часто впоследствии баллотируются на пост президента.
В этом году предвыборная гонка имеет и дополнительную политическую составляющую. В 2024 году Китай ввёл санкции против Шэня, назвав его «сепаратистом». Чан, со своей стороны, заявляет, что является правнуком Чан Кайши — первого президента Тайваня, который руководил островом в условиях военного положения.
Многие наблюдатели рассматривают борьбу за пост мэра как своеобразный референдум по поводу двух партий и будущих отношений Тайваня с Китаем.Гоминьдан, который в свое время воевал против коммунистов во время гражданской войны в Китае, в настоящее время выступает за более активное взаимодействие с Пекином. В начале этого года председатель партии Чэнь Ли Вун посетила Пекин и встретилась с лидером Китая Си Цзиньпином.
ДПП настаивает на том, что Тайвань является суверенным государством, и выступает за сохранение статус-кво в отношениях с Китаем. В то же время партия признает необходимость укрепления обороноспособности острова на случай войны.
Тайбэй также поддерживает программу городов-побратимов с Шанхаем, которая остается единственным официальным каналом диалога между Тайванем и Китаем. Шэнь заявил, что хочет отменить эту программу, поскольку она, по его мнению, не приносит пользы Тайваню и может стать инструментом политического влияния Пекина.
Ранее Китай уже усиливал военное давление на Тайвань в преддверии важных политических событий. Так, в 2024 году, во время президентских и парламентских выборов на острове, Пекин запустил в направлении Тайваня более 100 воздушных шаров. Тогда китайская сторона заявляла, что они предназначены для метеорологических наблюдений.
Об этом сообщает The Telegraph
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