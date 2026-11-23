Накануне местных выборов Китай усилил давление на Тайвань. За три дня над островом было зафиксировано не менее 11 воздушных шаров.

Министерство обороны Тайваня обнаружило четыре воздушных шара в пятницу — два из них пролетели непосредственно над островом. Еще четыре были зафиксированы в субботу, а три — в ночь на воскресенье. Тогда же были замечены 24 китайских военных самолета и 11 военных кораблей вблизи Тайваня. Эту активность рассматривают как вероятную провокацию со стороны Пекина.

Совет по делам материкового Китая заявил: «Это, несомненно, злонамеренная попытка оказать давление на тайваньское общество и вмешаться в наши демократические выборы».

В субботу, 28 ноября, на Тайване состоятся местные выборы, в ходе которых будут избраны должностные лица на около 11 тысяч должностей, в частности мэры городов, члены местных советов и главы поселков. Две ведущие политические силы острова — Демократическая прогрессивная партия (ДПП), представитель которой занимает пост президента, и Гоминьдан, имеющий большинство в законодательном органе, — уже несколько месяцев ведут предвыборную кампанию.

Одними из самых заметных соревнований стали выборы мэра Тайбэя. Действующий мэр от Гоминьдана Чан Вань Ань соревнуется с кандидатом от ДПП Пумой Шэнем.

За выборами мэра столицы внимательно следят не только из-за статуса города: его руководители часто впоследствии баллотируются на пост президента.

В этом году предвыборная гонка имеет и дополнительную политическую составляющую. В 2024 году Китай ввёл санкции против Шэня, назвав его «сепаратистом». Чан, со своей стороны, заявляет, что является правнуком Чан Кайши — первого президента Тайваня, который руководил островом в условиях военного положения.

Многие наблюдатели рассматривают борьбу за пост мэра как своеобразный референдум по поводу двух партий и будущих отношений Тайваня с Китаем.Гоминьдан, который в свое время воевал против коммунистов во время гражданской войны в Китае, в настоящее время выступает за более активное взаимодействие с Пекином. В начале этого года председатель партии Чэнь Ли Вун посетила Пекин и встретилась с лидером Китая Си Цзиньпином.

ДПП настаивает на том, что Тайвань является суверенным государством, и выступает за сохранение статус-кво в отношениях с Китаем. В то же время партия признает необходимость укрепления обороноспособности острова на случай войны.

Тайбэй также поддерживает программу городов-побратимов с Шанхаем, которая остается единственным официальным каналом диалога между Тайванем и Китаем. Шэнь заявил, что хочет отменить эту программу, поскольку она, по его мнению, не приносит пользы Тайваню и может стать инструментом политического влияния Пекина.

Ранее Китай уже усиливал военное давление на Тайвань в преддверии важных политических событий. Так, в 2024 году, во время президентских и парламентских выборов на острове, Пекин запустил в направлении Тайваня более 100 воздушных шаров. Тогда китайская сторона заявляла, что они предназначены для метеорологических наблюдений.

Об этом сообщает The Telegraph

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