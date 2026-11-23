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Напередодні місцевих виборів Китай посилив тиск на Тайвань. За три дні острів зафіксував щонайменше 11 повітряних куль, які перебували над його територією.

Міністерство оборони Тайваню виявило чотири повітряні кулі в п’ятницю — дві з них пролетіли безпосередньо над островом. Ще чотири зафіксували в суботу, а три — вночі проти неділі. Тоді ж було помічено 24 китайські військові літаки та 11 військових кораблів поблизу Тайваню. Цю активність розглядають як імовірну провокацію з боку Пекіна.

Рада у справах материкового Китаю заявила: «Це, безсумнівно, зловмисна спроба тиснути на тайванське суспільство та втручатися в наші демократичні вибори».

У суботу, 28 листопада, на Тайвані відбудуться місцеві вибори, під час яких обиратимуть посадовців на близько 11 тисяч посад, зокрема мерів міст, членів місцевих рад і голів селищ. Дві провідні політичні сили острова — Демократична прогресивна партія (ДПП), представник якої обіймає посаду президента, та Гоміньдан, що має більшість у законодавчому органі, — уже кілька місяців ведуть виборчу кампанію.

Одними з найпомітніших перегонів стали вибори мера Тайбея. Чинний міський голова від Гоміньдану Чан Вань Ань змагається з кандидатом від ДПП Пумою Шенем.

За виборами мера столиці уважно стежать не лише через статус міста: його очільники часто згодом балотуються на посаду президента.

Цьогорічні перегони мають і додатковий політичний вимір. У 2024 році Китай запровадив санкції проти Шеня, назвавши його «сепаратистом». Чан, зі свого боку, заявляє, що є правнуком Чан Кайші — першого президента Тайваню, який керував островом в умовах воєнного стану.

Багато спостерігачів розглядають боротьбу за посаду мера як своєрідний референдум щодо двох партій та майбутнього відносин Тайваню з Китаєм.Гоміньдан, який свого часу воював проти комуністів під час громадянської війни в Китаї, нині виступає за активнішу взаємодію з Пекіном. На початку цього року голова партії Чен Лі Вун відвідала Пекін і зустрілася з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

ДПП наполягає на тому, що Тайвань є суверенною державою, і виступає за збереження статус-кво у відносинах із Китаєм. Водночас партія визнає необхідність посилення обороноздатності острова на випадок війни.

Тайбей також підтримує програму міст-побратимів із Шанхаєм, яка залишається єдиним офіційним каналом діалогу між Тайванем і Китаєм. Шень заявив, що хоче скасувати цю програму, оскільки вона, на його думку, не приносить користі Тайваню та може стати інструментом політичного впливу Пекіна.

Раніше Китай уже посилював військовий тиск на Тайвань напередодні важливих політичних подій. Так, у 2024 році, під час президентських і парламентських виборів на острові, Пекін запустив у напрямку Тайваню понад 100 повітряних куль. Тоді китайська сторона заявляла, що вони призначені для метеорологічних спостережень.

Про це повідомляє The Telegraph

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