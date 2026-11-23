W przededniu wyborów samorządowych Chiny zwiększyły presję na Tajwan. W ciągu trzech dni na wyspie odnotowano co najmniej 11 balonów, które przelatywały nad jej terytorium.

W piątek tajwańskie Ministerstwo Obrony wykryło cztery balony powietrzne — dwa z nich przeleciały bezpośrednio nad wyspą. Kolejne cztery odnotowano w sobotę, a trzy — w nocy z soboty na niedzielę. W tym samym czasie w pobliżu Tajwanu zauważono 24 chińskie samoloty wojskowe i 11 okrętów wojennych. Działania te są postrzegane jako prawdopodobna prowokacja ze strony Pekinu.

Rada ds. Chin Kontynentalnych oświadczyła: „Jest to bez wątpienia złośliwa próba wywarcia presji na społeczeństwo tajwańskie i ingerencji w nasze demokratyczne wybory”.

W sobotę, 28 listopada, na Tajwanie odbędą się wybory samorządowe, podczas których wybrani zostaną urzędnicy na około 11 tysięcy stanowisk, w tym burmistrzowie miast, członkowie rad lokalnych i sołtysi. Dwie wiodące siły polityczne wyspy – Partia Postępu Demokratycznego (DPP), której przedstawiciel pełni funkcję prezydenta, oraz Kuomintang, dysponujący większością w organie ustawodawczym – prowadzą kampanię wyborczą już od kilku miesięcy.

Jedną z najbardziej widocznych rywalizacji są wybory burmistrza Tajpej. Obecny burmistrz z ramienia Kuomintangu, Chang Wan-an, zmierzy się z kandydatem z DPP, Pumą Shenem.

Wybory burmistrza stolicy są uważnie śledzone nie tylko ze względu na status miasta: jego przywódcy często startują później w wyborach prezydenckich.

Tegoroczna rywalizacja ma również dodatkowy wymiar polityczny. W 2024 roku Chiny nałożyły sankcje na Shena, nazywając go „separatystą”. Chang ze swojej strony twierdzi, że jest prawnukiem Czang Kaj-szego – pierwszego prezydenta Tajwanu, który rządził wyspą w warunkach stanu wojennego.

Wielu obserwatorów postrzega walkę o stanowisko burmistrza jako swego rodzaju referendum dotyczące obu partii oraz przyszłych stosunków Tajwanu z Chinami.Kuomintang, który niegdyś walczył z komunistami podczas wojny domowej w Chinach, obecnie opowiada się za bardziej aktywną współpracą z Pekinem. Na początku tego roku przewodnicząca partii Chen Li-weng odwiedziła Pekin i spotkała się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

KMT podkreśla, że Tajwan jest suwerennym państwem i opowiada się za utrzymaniem status quo w stosunkach z Chinami. Jednocześnie partia uznaje konieczność wzmocnienia zdolności obronnych wyspy na wypadek wojny.

Tajpej wspiera również program miast partnerskich z Szanghajem, który pozostaje jedynym oficjalnym kanałem dialogu między Tajwanem a Chinami. Shen oświadczył, że chce zlikwidować ten program, ponieważ jego zdaniem nie przynosi on korzyści Tajwanowi i może stać się narzędziem politycznego wpływu Pekinu.

Wcześniej Chiny już zwiększały presję militarną na Tajwan w przededniu ważnych wydarzeń politycznych. Na przykład w 2024 roku, podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych na wyspie, Pekin wystrzelił w kierunku Tajwanu ponad 100 balonów. Wówczas strona chińska twierdziła, że służą one do obserwacji meteorologicznych.

Informację tę podaje The Telegraph

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