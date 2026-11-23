Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ союзников поддержать предложение США о вступлении Украины в НАТО на Бухарестском саммите 2008 года, отметив, что присоединение к Альянсу, вероятно, могло бы предотвратить нынешнюю российско-украинскую войну.

Об этом глава немецкого правительства заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине в понедельник, 23 ноября.

Мерц также поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона относительно необходимости вновь вынести на обсуждение вопрос о членстве Украины в Альянсе, назвав такой подход логичным и отвечающим потребностям Киева в послевоенной защите.

По словам канцлера, будущие обязательства партнеров в области безопасности перед Украиной после завершения войны должны быть максимально приближены к положениям статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Он подчеркнул, что не представляет будущего Украины без надежных гарантий безопасности, которые имеют критически важное значение не только для Киева, но и для всего евроатлантического сообщества.

Источник: Укринформ.

Вступление Украины в НАТО в настоящее время сдерживают несколько государств-членов Альянса, среди которых не только Соединённые Штаты, однако ни одна страна блока не поддерживает требования РФ вернуть Альянс к конфигурации 1997 года. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 23 ноября во время сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится даже на так называемое «квазичленство» Украины в НАТО. По его словам, любые формулы, предусматривающие такой статус для Киева, неприемлемы для Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, Германия, заявил об усилении враждебной активности против государств Альянса. Речь идет, в частности, о диверсиях на железной дороге, атаках на грузовые суда в море и непрекращающихся кибератаках.

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