德国联邦总理弗里德里希·梅尔茨指出，盟国在2008年布加勒斯特峰会上拒绝支持美国关于乌克兰加入北约的提议是一个错误， 并指出，如果乌克兰当时加入北约，很可能就能避免当前的俄乌战争。

德国政府首脑于11月23日（周一）在柏林与北约秘书长马克·吕特举行的联合记者会上发表了上述言论。

梅尔茨还支持法国总统埃马纽埃尔·马克龙关于有必要重新讨论乌克兰加入北约问题的立场，称这种做法合乎逻辑，且符合基辅在战后对安全保障的需求。

据这位总理称，战争结束后，伙伴国对乌克兰的未来安全承诺应尽可能接近《北大西洋公约》第5条关于集体防御的规定。 他强调，无法想象一个没有可靠安全保障的乌克兰未来，这些保障不仅对基辅至关重要，对整个欧亚大西洋共同体也至关重要。

来源：乌克兰通讯社。

目前，乌克兰加入北约的进程受到该联盟若干成员国的阻挠，其中不仅包括美国，但该联盟内没有任何国家支持俄罗斯要求将北约恢复到1997年构成的主张。 北约秘书长马克·吕特于11月23日在柏林举行的北约议会大会上发表了上述声明。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在过去几个月里，多次在与乌克兰及欧洲国家代表的闭门会议上，提出以基辅加入北约作为交换，换取俄罗斯在领土问题上做出让步。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，莫斯科甚至不会同意乌克兰在北约的所谓“准成员国”地位。据他称，任何赋予基辅此类地位的方案，对克里姆林宫来说都是不可接受的。

北约秘书长马克·吕特在德国柏林举行的北约议会大会年度会议上表示，针对北约成员国的敌对活动正在加剧。 具体而言，包括铁路上的破坏活动、海上对货轮的袭击以及持续不断的网络攻击。

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