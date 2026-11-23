Federalny kanclerz Niemiec Friedrich Merz uznał za błąd odmowę sojuszników poparcia propozycji USA dotyczącej przystąpienia Ukrainy do NATO podczas szczytu w Bukareszcie w 2008 roku, zaznaczając, że przystąpienie do Sojuszu prawdopodobnie mogłoby zapobiec obecnej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

Szef niemieckiego rządu oświadczył to podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rütte w Berlinie w poniedziałek, 23 listopada.

Merz poparł również stanowisko prezydenta Francji Emmanuela Macrona dotyczące konieczności ponownego podjęcia dyskusji na temat członkostwa Ukrainy w Sojuszu, nazywając takie podejście logicznym i odpowiadającym potrzebom Kijowa w zakresie powojennej ochrony.

Według kanclerza przyszłe zobowiązania partnerów wobec Ukrainy w zakresie bezpieczeństwa po zakończeniu wojny powinny być jak najbardziej zbliżone do postanowień artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego o zbiorowej obronie. Podkreślił, że nie wyobraża sobie przyszłości Ukrainy bez wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, które mają kluczowe znaczenie nie tylko dla Kijowa, ale i dla całej wspólnoty euroatlantyckiej.

Źródło: Ukrinform.

Przystąpienie Ukrainy do NATO jest obecnie blokowane przez kilka państw członkowskich Sojuszu, wśród których znajdują się nie tylko Stany Zjednoczone, jednak żadne państwo członkowskie nie popiera żądań Rosji dotyczących przywrócenia Sojuszu do stanu z 1997 roku. O tym poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte 23 listopada podczas sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie poruszali podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich kwestię ewentualnego przystąpienia Kijowa do NATO w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Rosji.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oświadczył, że Moskwa nie zgodzi się nawet na tak zwane „quasi-członkostwo” Ukrainy w NATO. Według niego wszelkie formuły przewidujące taki status dla Kijowa są nie do przyjęcia dla Kremla.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas corocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie w Niemczech poinformował o nasileniu wrogich działań skierowanych przeciwko państwom Sojuszu. Chodzi w szczególności o sabotaż na kolei, ataki na statki towarowe na morzu oraz nieustanne cyberataki.

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