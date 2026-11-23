США обсуждают создание международной миссии по подготовке сирийских военных к разминированию и обезвреживанию боеприпасов.

Эта инициатива может стать первой американской учебной программой для сирийской армии после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

По данным Reuters, к миссии могут присоединиться около 15 стран, в частности Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Саудовская Аравия и ОАЭ. Обучение предварительно планируется проводить в Сирии и Иордании, а начало может состояться уже в марте 2027 года при ограниченном участии американских военных.

Организационной основой программы может стать координационный центр в Иордании, который будет взаимодействовать с сирийскими властями, американскими военными и региональными партнерами. Окончательного решения относительно формата и задач миссии пока нет.

В то же время инициатива сталкивается с препятствиями. США должны проверить сирийских военных на причастность к нарушениям прав человека, а часть сирийского военного руководства выступает против доступа американцев к военным объектам страны.

Миссия может стать новым этапом военного сотрудничества Вашингтона и Дамаска после постепенной отмены американских санкций и возобновления контактов между странами.

Источник: Reuters.

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