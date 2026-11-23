美国正在讨论组建一支国际特派团，负责培训叙利亚军人进行排雷和弹药处理工作。

该倡议可能成为2024年12月巴沙尔·阿萨德政权被推翻后，美国为叙利亚军队开展的首个培训项目。

据路透社报道，约有15个国家可能加入该特派团，包括英国、法国、德国、澳大利亚、沙特阿拉伯和阿联酋。 培训初步计划在叙利亚和约旦进行，最早可能于2027年3月启动，届时美军将以有限规模参与。

该计划的组织基础可能是设在约旦的一个协调中心，该中心将与叙利亚当局、美军及区域合作伙伴进行协调。关于该任务的形式和任务，目前尚未作出最终决定。

与此同时，该倡议也面临一些障碍。美国需要核查叙利亚军方人员是否涉及侵犯人权行为，且部分叙利亚军方领导层反对美方进入该国的军事设施。

随着美国逐步取消制裁以及两国恢复接触，该任务可能成为华盛顿与大马士革军事合作的新阶段。

来源：路透社。

由沙特阿拉伯、卡塔尔和科威特企业组成的联合体已开始修复叙利亚主要高速公路M5。大马士革以南路段的施工工作正在进行中。

在叙利亚，以色列军队突袭了德拉省西部的马阿里亚村，期间对民宅进行了搜查并向空中开枪。

在叙利亚库奈特拉省，以色列军队拘留了一名马兹拉特·阿尔-菲蒂扬村的居民，随后军用车辆开进了阿尔-萨马达尼亚·阿什-沙尔基亚村。

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