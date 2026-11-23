摩尔多瓦国防部已启动一项立法修订，涉及预备役人员和本国公民的军事训练。具体而言，该部提议开设为期最长42天的加速基础军事训练课程。

目前，摩尔多瓦公民要么服12个月的标准义务兵役，要么在大学的军事学院接受培训。 拟议的修订规定，针对被选拔入伍的18至27岁人员、学生 （基于其自愿）以及27至55岁、既未服过兵役也未在预备役中的公民，实施为期42天的加速训练。

“所有类别、条件和程序都将由法律条款确定，”国防部指出。该部未明确说明，加速训练是否将取代为期12个月的标准服役期。

该草案还提议设立新的预备役人员类别。目前，法律将预备役人员分为“现役”和“非现役”两类。 根据国防部的倡议，预备役将由合同制预备役（包括自愿成为服役义务人的公民）和作战预备役（即前现役军人或经过训练、可快速动员的人员）组成。

对于选择合同制军旅生涯的人员，所有类别军人的服役期限均不超过5年。而根据现行法律，服役期限取决于军衔。 此外，该草案还规定了入伍时及服役期间的经济补贴。

国防部澄清称，该法案目前尚处于审议阶段，相关条款尚未生效。

NewsMaker报道了这一消息。

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