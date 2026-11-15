Молдова рішуче відкинула російський сценарій федералізації країни

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Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу категорично відкинув пропозиції Москви щодо федералізації республіки, заявивши, що Кремль дістав цей сценарій «з нафталіну».

За словами очільника молдовського парламенту, стратегічний курс країни на європейську інтеграцію закріплений на конституційному рівні за результатами загальнонаціонального референдуму, тому будь-які інші ідеї з Росії не мають жодного значення для офіційного Кишинева.

Таким чином молдовська сторона відреагувала на публікацію російського видання «Эхо», яке стверджувало, що на переговорах щодо врегулювання війни в Україні нібито обговорюється план перебудови Молдови із проведенням референдумів про незалежність у Придністров'ї та Гагаузії у разі вступу держави до ЄС.

Джерело: NewsMaker.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російські заяви про формування «нової архітектури безпеки в Європі». За його словами, російський диктатор Володимир Путін намагається перекроїти європейський безпековий порядок, уявляючи себе на Ялтинській конференції 1945 року, однак для висування претензій такого масштабу спершу потрібно виграти світову війну, тоді як Росія за чотири роки й вісім місяців повномасштабного вторгнення змогла лише «майже захопити» село Мала Токмачка в Запорізькій області.

Представники Європейського Союзу, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО під час зустрічі в Абу-Дабі наголосили, що будь-які майбутні мирні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України, а також її право самостійно ухвалювати рішення. Крім того, угода повинна передбачати надійні гарантії безпеки для нашої держави.

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