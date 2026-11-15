摩尔多瓦议会议长伊戈尔·格罗苏断然拒绝了莫斯科关于将该共和国联邦化的提议，并表示克里姆林宫是从“抽屉里翻出来的”这个方案。

据摩尔多瓦议会议长称，该国致力于欧洲一体化的战略方针已根据全国公投结果在宪法层面得到确立，因此来自俄罗斯的任何其他想法对基希讷乌官方而言都毫无意义。

摩尔多瓦方面此番表态是对俄罗斯媒体《回声报》一则报道的回应， 该媒体声称，在关于乌克兰战争解决的谈判中，据称正在讨论一项关于摩尔多瓦重组的计划，即如果该国加入欧盟，将在德涅斯特河沿岸和加告兹举行独立公投。

来源：NewsMaker。

乌克兰外交部长安德烈·西比加就俄罗斯关于构建“欧洲新安全架构”的声明发表了评论。 他表示，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正试图重塑欧洲安全秩序，仿佛自己身处1945年的雅尔塔会议， 然而，要提出如此大规模的主张，首先必须赢得一场世界大战，而俄罗斯在四年零八个月的全面入侵中，却仅能“几乎占领”扎波罗热州的马拉·托克马奇卡村。

欧盟、法国、德国、意大利、英国、 乌克兰、美国和北约的代表在阿布扎比会晤时强调，任何未来的和平协议都必须尊重乌克兰的主权和领土完整，以及其自主决策的权利。 此外，协议还应为我国提供可靠的安全保障。

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