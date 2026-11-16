乌克兰武装部队总参谋部报告称，俄罗斯这一侵略国的下卡姆斯克石化厂遭到袭击。RMF24对此进行了报道。

袭击下卡姆斯克工厂

自由电台称，该企业是欧洲最大的生产合成橡胶的石化综合体之一。据乌克兰武装部队总参谋部称，该厂产品被用于制造军用卡车、装甲车辆和飞机的轮胎、密封件、软管以及火箭燃料。

下卡姆斯克市长拉德米尔·别利亚耶夫表示，无人机损坏了一处未具名的工业设施。俄罗斯媒体还报道称，该市一栋多层住宅楼遭击中，3人受伤。

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塔甘罗格的变电站及布良斯克州的一家企业

自由电台报道称，位于亚速海附近塔甘罗格的两座变电站遭到袭击。该地区州长表示，一名变电站总工程师因无人机残骸坠落死亡，另有4人受伤。

俄罗斯联邦国防部，这一侵略国的国防部，宣称一夜之间据称击落了553架乌克兰无人机。乌克兰武装部队总参谋部还通报称，布良斯克州特鲁布切夫斯克的“Monolit”公司遭到袭击。据总参谋部称，该企业专门生产飞行器，包括直升机，也生产备件和组件，并从事金属加工。

乌克兰频道Exilenova+还报道称，俄罗斯阿斯特拉罕州的阿赫图宾斯克机场遭到攻击，据其消息，现场至少传出30次爆炸声。乌克兰武装部队总参谋部未确认此次袭击。

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