Генштаб підтвердив удар по нафтохімічному заводу в Нижньокамську — RMF24

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Нижньокамського нафтохімічного заводу в Росії, державі-агресорі. Це повідомляє RMF24.

Удар по заводу в Нижньокамську

Радіо Свобода назвало підприємство одним із найбільших нафтохімічних комплексів Європи, що виробляє синтетичні каучуки. За даними Генштабу ЗСУ, продукцію заводу використовують для виготовлення шин для військових вантажівок, бронетехніки та літаків, ущільнювачів, шлангів, а також ракетного пального.

Мер Нижньокамська Радмір Біляєв заявив, що безпілотники пошкодили неназваний промисловий об’єкт. Російські медіа також повідомляли про влучання у багатоповерховий житловий будинок у місті та трьох поранених.

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Підстанції в Таганрозі та підприємство на Брянщині

Радіо Свобода повідомило про ураження двох електропідстанцій у Таганрозі біля Азовського моря. Губернатор регіону заявив, що внаслідок падіння уламків дрона загинув головний інженер підстанції, ще чотири людини зазнали поранень.

Міністерство оборони Російської Федерації, держави-агресора, заявило про нібито збиття 553 українських безпілотників протягом ночі. Генштаб ЗСУ також поінформував про удар по компанії «Моноліт» у Трубчевську Брянської області. За даними штабу, підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема гелікоптерів, а також виготовляє запчастини й комплектуючі та займається обробкою металу.

Український канал Exilenova+ повідомляв і про атаку на російський аеродром Ахтубінськ в Астраханській області, де, за його даними, пролунало щонайменше 30 вибухів. Генштаб ЗСУ цього удару не підтверджував.

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