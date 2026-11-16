Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении Нижнекамского нефтехимического завода в России, государстве-агрессоре. Об этом сообщает RMF24.

Удар по заводу в Нижнекамске

Радио Свобода назвало предприятие одним из крупнейших нефтехимических комплексов Европы, производящих синтетические каучуки. По данным Генштаба ВСУ, продукция завода используется для изготовления шин для военных грузовиков, бронетехники и самолетов, уплотнителей, шлангов, а также ракетного топлива.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что беспилотники повредили неназванный промышленный объект. Российские медиа также сообщали о попадании в многоэтажный жилой дом в городе и трех раненых.

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Подстанции в Таганроге и предприятие в Брянской области

Радио Свобода сообщило о поражении двух электроподстанций в Таганроге у Азовского моря. Губернатор региона заявил, что в результате падения обломков дрона погиб главный инженер подстанции, еще четыре человека получили ранения.

Министерство обороны Российской Федерации, государства-агрессора, заявило о якобы сбитых за ночь 553 украинских беспилотниках. Генштаб ВСУ также проинформировал об ударе по компании «Монолит» в Трубчевске Брянской области. По данным штаба, предприятие специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности вертолетов, а также изготавливает запчасти и комплектующие и занимается обработкой металла.

Украинский канал Exilenova+ также сообщал об атаке на российский аэродром Ахтубинск в Астраханской области, где, по его данным, прозвучало не менее 30 взрывов. Генштаб ВСУ этот удар не подтверждал.

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