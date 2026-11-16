Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o uderzeniu w Niżniekamski Zakład Petrochemiczny w Rosji, państwie-agresorze. Poinformowało o tym RMF24.

Uderzenie w zakład w Niżniekamsku

Radio Swoboda określiło przedsiębiorstwo jako jeden z największych kompleksów petrochemicznych w Europie, produkujących kauczuki syntetyczne. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy produkty zakładu są wykorzystywane do produkcji opon do wojskowych ciężarówek, pojazdów opancerzonych i samolotów, uszczelek, węży, a także paliwa rakietowego.

Mer Niżniekamska Radmir Bielajew oświadczył, że drony uszkodziły nienazwany obiekt przemysłowy. Rosyjskie media informowały również o trafieniu w wielopiętrowy budynek mieszkalny w mieście oraz o trzech rannych.

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Podstacje w Taganrogu i przedsiębiorstwo w obwodzie briańskim

Radio Swoboda poinformowało o uderzeniu w dwie podstacje elektryczne w Taganrogu nad Morzem Azowskim. Gubernator regionu oświadczył, że w wyniku spadku odłamków drona zginął główny inżynier podstacji, a cztery kolejne osoby zostały ranne.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, oświadczyło, że rzekomo zestrzeliło w nocy 553 ukraińskie drony. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował również o uderzeniu w firmę „Monolit” w Trubczewsku w obwodzie briańskim. Według sztabu przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji statków powietrznych, w tym śmigłowców, a także wytwarza części zamienne i komponenty oraz zajmuje się obróbką metalu.

Ukraiński kanał Exilenova+ informował także o ataku na rosyjskie lotnisko Achtubinsk w obwodzie astrachańskim, gdzie według jego danych doszło do co najmniej 30 eksplozji. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie potwierdził tego uderzenia.

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