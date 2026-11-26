Телеведущая Наиля Аскер-заде, которую называют гражданской женой главы российского ВТБ Андрея Костина, инвестировала в криптопроект основателя Telegram Павла Дурова.

Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на внутренние документы Deutsche Bank. В отчете банка за 2019 год Аскер-заде фигурировала среди инвесторов, вызвавших подозрения у финансового отдела.

Сумма её инвестиций неизвестна. На первом этапе Дуров привлекал средства от $20 млн, на втором — от $1 млн.

В 2018 году Telegram привлек $1,7 млрд на создание блокчейн-платформы TON, выпуск криптовалюты Gram и развитие мессенджера. Однако запустить криптовалюту не удалось из-за претензий американской Комиссии по ценным бумагам, которая признала продажу токенов незаконной. В 2020 году Telegram согласился вернуть инвесторам более $1 млрд.

Среди других инвесторов TON была Ольга Груздева, супруга российского миллиардера и бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева. Согласно документам Deutsche Bank, она вложила $40 млн. Также среди покупателей Gram упоминается компания Lamesa Holding, связанная с миллиардером Виктором Вексельбергом.

Акции российского госбанка ВТБ упали до исторического минимума — 49,86 рубля за акцию. Впервые в истории их стоимость опустилась ниже номинальной цены. Одной из причин падения стали последствия ударов украинских дронов по маркетплейсам Wildberries и Ozon, с которыми у банка есть финансовые связи.

Российский государственный банк ВТБ по состоянию на 29 июля начинает сокращение персонала на фоне ухудшения финансовых показателей, роста просроченной задолженности по кредитам и падения стоимости акций до исторических минимумов.

Группа ВТБ планирует провести «точечную» оптимизацию персонала.

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