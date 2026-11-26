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Телеведуча Наїля Аскер-заде, яку називають цивільною дружиною глави російського ВТБ Андрія Костіна, інвестувала у криптопроєкт засновника Telegram Павла Дурова.

Про це повідомляють «Важливі історії» з посиланням на внутрішні документи Deutsche Bank. У звіті банку за 2019 рік Аскер-заде фігурувала серед інвесторів, які викликали підозри у фінансового відділу.

Сума її інвестицій невідома. На першому етапі Дуров залучав кошти від $20 млн, на другому — від $1 млн.

У 2018 році Telegram залучив $1,7 млрд на створення блокчейн-платформи TON, випуск криптовалюти Gram та розвиток месенджера. Однак запустити криптовалюту не вдалося через претензії американської Комісії з цінних паперів, яка визнала продаж токенів незаконним. У 2020 році Telegram погодився повернути інвесторам понад $1 млрд.

Серед інших інвесторів TON була Ольга Груздева, дружина російського мільярдера та колишнього губернатора Тульської області Володимира Груздева. За документами Deutsche Bank, вона вклала $40 млн. Також серед покупців Gram згадується компанія Lamesa Holding, пов'язана з мільярдером Віктором Вексельбергом.

Акції російського держбанку ВТБ впали до історичного мінімуму – 49,86 рубля за акцію. Вперше в історії їхня вартість опустилася нижче номінальної ціни. Однією з причин падіння стали наслідки ударів українських дронів по маркетплейсах Wildberries та Ozon, із якими банк має фінансові зв’язки.

Російський державний банк ВТБ станом на 29 липня розпочинає скорочення персоналу на тлі погіршення фінансових показників, зростання неплатежів за кредитами та падіння вартості акцій до історичних мінімумів.

Група ВТБ планує провести «точкову» оптимізацію персоналу.

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