据称是俄罗斯VTB银行行长安德烈·科斯汀同居伴侣的电视主持人纳伊拉·阿斯克尔-扎德，投资了Telegram创始人帕维尔·杜罗夫的加密货币项目。

据“重要故事”援引德意志银行内部文件报道，在该行2019年度报告中，阿斯克尔-扎德被列为引起财务部门怀疑的投资者之一。

其投资金额尚不明确。在第一阶段，杜罗夫募集的资金门槛为2000万美元起；在第二阶段，则为100万美元起。

2018年，Telegram筹集了17亿美元，用于创建TON区块链平台、发行Gram加密货币以及开发即时通讯应用。 然而，由于美国证券交易委员会提出异议并认定代币销售行为非法，该加密货币未能成功推出。2020年，Telegram同意向投资者退还超过10亿美元。

TON的其他投资者中包括奥尔加·格鲁兹德娃，她是俄罗斯亿万富翁、图拉州前州长弗拉基米尔·格鲁兹德娃的妻子。 根据德意志银行的文件显示，她投资了4000万美元。此外，与亿万富翁维克多·韦克塞尔伯格有关联的Lamesa Holding公司也被列为Gram的购买者之一。

俄罗斯国有银行VTB的股价跌至历史最低点——每股49.86卢布。这是该行股价历史上首次跌破面值。 股价下跌的原因之一是乌克兰无人机袭击了Wildberries和Ozon电商平台所造成的后果，该银行与这两家平台存在财务关联。

截至7月29日，俄罗斯国有银行VTB在财务指标恶化、贷款违约率上升以及股价跌至历史最低点的情况下，开始裁员。

VTB集团计划进行“定向”人员优化。

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