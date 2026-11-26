11月25日，北约侦察机继续在联盟东翼——从巴伦支海到黑海沿线——进行密集飞行。 据OSINT项目Itamilradar的数据显示，该地区同时有多架飞机在执行不同的侦察任务。

一架英国的P-8A波塞冬飞机在波罗的海上空执行巡逻任务，该机型专用于探测潜艇和监视水面舰艇。

与此同时，瑞典的Gulfstream S102B科尔彭和英国的RC-135W里维特联合正在进行电子侦察，截获并分析雷达和军事通信系统的信号。

北约E-3A哨兵远程雷达探测与指挥机则负责监测东欧的空中态势。

在黑海地区，法国的幻影2000D战机已连续数日执行侦察飞行任务，该机很可能配备了ASTAC吊舱，用于收集雷达站的工作数据。

美国基于庞巴迪挑战者650改装的ARTEMIS II飞机也在该地区执行类似任务，该机配备了用于无线电和无线电技术侦察的专用设备。

来源：Itamilradar。

11月23日，北约的庞巴迪ARTEMIS II侦察机在黑海空域飞行了超过七小时。

截至10月5日，在敖德萨州南部边境附近，已记录到美国RC-135V/W铆接接头和波音P-8A海神侦察机的活动。 这架北约飞机正在罗马尼亚领空执行巡逻任务，监测俄罗斯海军在黑海的活动。

一架呼号为WE56的洛克希德EP-3E阿瑞斯II侦察机出现在罗马尼亚领空及其近海海域，对乌克兰边境附近进行侦察。EP-3E。 这是美国海军航空兵的一款标准远程电子侦察机。

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