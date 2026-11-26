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25 листопада розвідувальна авіація НАТО продовжувала активні польоти вздовж східного флангу Альянсу — від Баренцевого до Чорного моря. За даними OSINT-проєкту Itamilradar, у регіоні одночасно працювали кілька літаків, які виконували різні розвідувальні завдання.

Над Балтійським морем здійснював патрулювання британський P-8A Poseidon, призначений для виявлення підводних човнів і спостереження за надводними кораблями.

Паралельно шведський Gulfstream S102B Korpen та британський RC-135W Rivet Joint проводили радіоелектронну розвідку, перехоплюючи й аналізуючи сигнали радарів та військових систем зв'язку.

Повітряну обстановку у Східній Європі відстежував літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління НАТО E-3A Sentry.

У Чорному морі вже кілька днів поспіль розвідувальні польоти здійснює французький Mirage 2000D, який, ймовірно, оснащений контейнером ASTAC для збору даних про роботу радіолокаційних станцій.

Аналогічні завдання в регіоні виконує американський літак ARTEMIS II на базі Bombardier Challenger 650, оснащений спеціалізованим обладнанням для радіо- та радіотехнічної розвідки.

Джерело: Itamilradar.

Розвідувальний літак НАТО Bombardier ARTEMIS II 23 листопада провів у повітрі над Чорним морем понад сім годин.

Станом на 5 жовтня поблизу південних кордонів Одеської області зафіксовано присутність американських розвідувальних літаків RC-135V/W Rivet Joint та Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО здійснює патрулювання в повітряному просторі Румунії, відстежуючи активність російського флоту в Чорному морі.

На розвідку біля кордонів України в повітрі над Румунією та її прибережними водами з'явився літак Lockheed EP-3E Aries II з позивним WE56. EP-3E. Це стандартний літак радіоелектронної розвідки великого радіусу дії авіації ВМС США.

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