25 listopada lotnictwo rozpoznawcze NATO kontynuowało aktywne loty wzdłuż wschodniego skrzydła Sojuszu — od Morza Barentsa do Morza Czarnego. Według danych projektu OSINT Itamilradar w regionie działało jednocześnie kilka samolotów, które wykonywały różne zadania rozpoznawcze.

Nad Morzem Bałtyckim patrolował brytyjski samolot P-8A Poseidon, przeznaczony do wykrywania okrętów podwodnych i obserwacji okrętów nawodnych.

Równolegle szwedzki Gulfstream S102B Korpen oraz brytyjski RC-135W Rivet Joint prowadziły rozpoznanie radioelektroniczne, przechwytując i analizując sygnały radarów oraz wojskowych systemów łączności.

Sytuację powietrzną w Europie Wschodniej monitorował samolot dalekiego zasięgu do wykrywania i kierowania NATO E-3A Sentry.

Nad Morzem Czarnym już od kilku dni z rzędu loty rozpoznawcze wykonuje francuski samolot Mirage 2000D, który prawdopodobnie jest wyposażony w kontener ASTAC służący do gromadzenia danych dotyczących działania stacji radarowych.

Podobne zadania w regionie wykonuje amerykański samolot ARTEMIS II oparty na modelu Bombardier Challenger 650, wyposażony w specjalistyczny sprzęt do rozpoznania radiowego i radiotechnicznego.

Źródło: Itamilradar.

Samolot rozpoznawczy NATO Bombardier ARTEMIS II spędził 23 listopada ponad siedem godzin w powietrzu nad Morzem Czarnym.

Na dzień 5 października w pobliżu południowych granic obwodu odeskiego odnotowano obecność amerykańskich samolotów rozpoznawczych RC-135V/W Rivet Joint oraz Boeing P-8A Poseidon. Samolot NATO patroluje przestrzeń powietrzną Rumunii, śledząc aktywność rosyjskiej floty na Morzu Czarnym.

W celu przeprowadzenia rozpoznania w pobliżu granic Ukrainy w przestrzeni powietrznej nad Rumunią oraz nad jej wodami przybrzeżnymi pojawił się samolot Lockheed EP-3E Aries II o znaku wywoławczym WE56. EP-3E. Jest to standardowy samolot rozpoznania radioelektronicznego dalekiego zasięgu należący do lotnictwa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych.

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