25 ноября разведывательная авиация НАТО продолжала активные полеты вдоль восточного фланга Альянса — от Баренцева до Чёрного моря. По данным OSINT-проекта Itamilradar, в регионе одновременно действовали несколько самолетов, выполнявших различные разведывательные задачи.

Над Балтийским морем патрулировал британский P-8A Poseidon, предназначенный для обнаружения подводных лодок и наблюдения за надводными кораблями.

Параллельно шведский Gulfstream S102B Korpen и британский RC-135W Rivet Joint проводили радиоэлектронную разведку, перехватывая и анализируя сигналы радаров и военных систем связи.

Воздушную обстановку в Восточной Европе отслеживал самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry.

В Чёрном море уже несколько дней подряд разведывательные полёты осуществляет французский Mirage 2000D, который, вероятно, оснащён контейнером ASTAC для сбора данных о работе радиолокационных станций.

Аналогичные задачи в регионе выполняет американский самолет ARTEMIS II на базе Bombardier Challenger 650, оснащенный специализированным оборудованием для радио- и радиотехнической разведки.

Источник: Itamilradar.

Разведывательный самолёт НАТО Bombardier ARTEMIS II 23 ноября провёл в воздухе над Чёрным морем более семи часов.

По состоянию на 5 октября вблизи южных границ Одесской области зафиксировано присутствие американских разведывательных самолетов RC-135V/W Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО осуществляет патрулирование в воздушном пространстве Румынии, отслеживая активность российского флота в Черном море.

На разведку у границ Украины в воздушном пространстве над Румынией и её прибрежными водами вылетел самолёт Lockheed EP-3E Aries II с позывным WE56. EP-3E. Это стандартный самолёт радиоэлектронной разведки с большим радиусом действия авиации ВМС США.

Читай нас в