以色列首次与美国联合测试了约20套用于应对现代无人机的系统。以色列国防部对此表示，据《耶路撒冷邮报》报道，该部门未透露测试的确切时间。

Black Sands测试

测试在Black Sands系列活动框架内进行，由以色列和美国机构共同协调。参与方包括研发与创新局、美国中央司令部、中央司令部特种作战司令部、海军研究办公室以及联合跨机构特遣部队401。

以色列和美国领先的私营安全公司也参与了测试。以色列国防部表示，这些系统在模拟两国面临的无人机威胁和作战挑战的情境下接受检验，以评估其是否符合行动需求。

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FPV无人机威胁

该报指出，2026年初，真主党使用了通过光纤电缆控制的FPV无人机。这种控制方式使其能够绕过以色列的电子干扰手段。

据《耶路撒冷邮报》报道，2026年，死于或伤于真主党FPV无人机的以色列军人多于死于或伤于数百枚伊朗弹道导弹的以色列军人。该报将此归因于以色列对弹道导弹威胁准备得更为充分。

据消息源称，以色列正在研发专用步兵武器、网具、电缆切断系统、雷达和打击无人机的手段。以色列国防研发局局长达尼·戈尔德表示，应对无人机需要持续的技术创新以及与合作伙伴的密切协作。

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