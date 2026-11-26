W Izraelu po raz pierwszy przeprowadzono wspólne z USA testy około 20 systemów służących do przeciwdziałania nowoczesnym dronom. Poinformowało o tym izraelskie Ministerstwo Obrony, pisze Jerusalem Post. Resort nie ujawnił dokładnego terminu przeprowadzenia testów.

Testy Black Sands

Testy odbywały się w ramach serii wydarzeń Black Sands, wspólnie koordynowanej przez izraelskie i amerykańskie struktury. Zaangażowane są w nią Dyrektoriat Rozwoju i Innowacji, Dowództwo Centralne USA, Dowództwo Operacji Specjalnych Dowództwa Centralnego, Biuro Badań Marynarki Wojennej oraz Połączona Międzyinstytucjonalna Grupa Zadaniowa 401.

W testach uczestniczyły także czołowe izraelskie i amerykańskie prywatne firmy z sektora bezpieczeństwa. Według izraelskiego resortu obrony systemy sprawdzano w scenariuszach symulujących zagrożenia ze strony dronów i wyzwania operacyjne dla obu krajów, aby ocenić ich zgodność z potrzebami operacyjnymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zagrożenie ze strony dronów FPV

Jak zaznacza publikacja, na początku 2026 roku Hezbollah używał dronów FPV sterowanych za pomocą kabli światłowodowych. Taki sposób sterowania pozwalał im omijać izraelskie środki zakłócania radioelektronicznego.

Według Jerusalem Post w 2026 roku wskutek ataków dronów FPV Hezbollahu zginęło lub zostało rannych więcej izraelskich żołnierzy niż w wyniku kilkuset irańskich pocisków balistycznych. Publikacja wiąże to z lepszym przygotowaniem Izraela na zagrożenie ze strony pocisków balistycznych.

Według źródła Izrael pracuje nad specjalistyczną bronią piechoty, siatkami, systemami przecinania kabli, radarami oraz środkami rażenia dronów. Szef izraelskiego Dyrektoriatu Badań i Rozwoju Obronnego Dani Gold oświadczył, że przeciwdziałanie dronom wymaga stałych innowacji technologicznych i ścisłej współpracy z partnerami.

Czytaj nas na