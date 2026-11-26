В Израиле впервые провели совместные с США испытания около 20 систем для противодействия современным беспилотникам. Об этом сообщило Министерство обороны Израиля, пишет Jerusalem Post. Точное время проведения испытаний ведомство не раскрыло.

Испытания Black Sands

Испытания проходили в рамках серии мероприятий Black Sands, которую совместно координируют израильские и американские структуры. В ней участвуют Директорат развития и инноваций, Центральное командование США, Командование специальных операций Центрального командования, Управление военно-морских исследований и Объединённая межведомственная оперативная группа 401.

В испытаниях также участвовали ведущие израильские и американские частные компании в сфере безопасности. По заявлению израильского оборонного ведомства, системы проверяли по сценариям, имитировавшим угрозы со стороны беспилотников и оперативные вызовы для обеих стран, чтобы оценить их соответствие оперативным потребностям.

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Угроза FPV-дронов

Как отмечает издание, в начале 2026 года «Хезболла» применяла FPV-дроны, управляемые через оптоволоконные кабели. Такой способ управления позволял им обходить израильские средства радиоэлектронного подавления.

По данным Jerusalem Post, в 2026 году от FPV-дронов «Хезболлы» погибло или было ранено больше израильских военных, чем от нескольких сотен иранских баллистических ракет. Издание связывает это с тем, что Израиль был лучше подготовлен к угрозе баллистических ракет.

По данным источника, Израиль работает над специальным пехотным оружием, сетями, системами перерезания кабелей, радарами и средствами поражения дронов. Глава израильского Директората оборонных исследований и разработок Дани Голд заявил, что противодействие беспилотникам требует постоянных технологических инноваций и тесного сотрудничества с партнёрами.

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