Азербайджанская компания Caspian Drilling Company, являющаяся дочерней структурой государственной нефтяной компании SOCAR, приступила к бурению разведочной газовой скважины Sifra North 01 на юге Израиля по заказу компании Mosestro, сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

Работы начались 22 ноября 2026 года, а к проекту также привлечен азербайджанский трест комплексных буровых работ.

Информация о потенциальных объемах запасов природного газа и ориентировочных сроках завершения разведочных работ пока не обнародуется.

Источник: азербайджанское информационное агентство APA.

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR заключила в США соглашение с американской компанией Comstock о приобретении долей в газовых активах сланцевой формации Haynesville и инфраструктурном бизнесе. Стоимость сделки составляет $1,65 млрд.

Государственная энергетическая компания Азербайджана SOCAR ведет переговоры о продаже своего бизнеса по распределению природного газа в Турции.

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