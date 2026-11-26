Azerbejdżańska firma Caspian Drilling Company, będąca spółką zależną państwowego koncernu naftowego SOCAR, rozpoczęła wiercenie poszukiwawczego odwiertu gazowego Sifra North 01 na południu Izraela na zlecenie firmy Mosestro, poinformowała azerbejdżańska agencja informacyjna APA.

Prace rozpoczęły się 22 listopada 2026 r., a do projektu zaangażowany jest również azerbejdżański konsorcjum zajmujące się kompleksowymi pracami wiertniczymi.

Informacje na temat potencjalnych zasobów gazu ziemnego oraz orientacyjnych terminów zakończenia prac poszukiwawczych nie zostały na razie podane do wiadomości publicznej.

Źródło: azerbejdżańska agencja informacyjna APA.

Azerbejdżańska państwowa spółka naftowo-gazowa SOCAR zawarła w Stanach Zjednoczonych umowę z amerykańską firmą Comstock dotyczącą nabycia udziałów w aktywach gazowych formacji łupkowej Haynesville oraz w działalności infrastrukturalnej. Wartość transakcji wynosi 1,65 mld dolarów.

Państwowa spółka energetyczna Azerbejdżanu SOCAR prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży swojej działalności w zakresie dystrybucji gazu ziemnego w Turcji.

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