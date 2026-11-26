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Азербайджанська компанія Caspian Drilling Company, яка є дочірньою структурою державної нафтової компанії SOCAR, розпочала буріння розвідувальної газової свердловини Sifra North 01 на півдні Ізраїлю за замовленням компанії Mosestro, повідомило азербайджанське інформаційне агентство APA.

Роботи стартували 22 листопада 2026 року, а до проєкту також залучений азербайджанський трест комплексних бурових робіт.

Інформація про потенційні обсяги запасів природного газу та орієнтовні строки завершення розвідувальних робіт наразі не оприлюднюється.

Джерело: азербайджанське інформаційне агентство APA.

Азербайджанська державна нафтогазова компанія SOCAR уклала у США угоду з американською Comstock щодо придбання часток у газових активах сланцевої формації Haynesville та інфраструктурному бізнесі. Вартість угоди становить $1,65 млрд.

Державна енергетична компанія Азербайджану Socar веде переговори щодо продажу свого бізнесу з розподілу природного газу в Туреччині.

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