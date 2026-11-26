В Ізраїлі вперше провели спільні зі США випробування близько 20 систем для протидії сучасним безпілотникам. Про це повідомило Міністерство оборони Ізраїлю, пише Jerusalem Post. Точний час проведення тестів відомство не розкрило.

Випробування Black Sands

Тести відбувалися в межах серії заходів Black Sands, яку спільно координують ізраїльські та американські структури. До неї залучені Директорат розвитку та інновацій, Центральне командування США, Командування спеціальних операцій Центрального командування, Управління військово-морських досліджень і Об'єднана міжвідомча оперативна група 401.

У випробуваннях також брали участь провідні ізраїльські та американські приватні компанії у сфері безпеки. За заявою ізраїльського оборонного відомства, системи перевіряли за сценаріями, що імітували безпілотні загрози й оперативні виклики для обох країн, аби оцінити їхню відповідність операційним потребам.

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Загроза FPV-дронів

Як зазначає видання, на початку 2026 року «Хезболла» застосовувала FPV-дрони, керовані через оптоволоконні кабелі. Такий спосіб керування давав їм змогу обходити ізраїльські засоби радіоелектронного придушення.

За даними Jerusalem Post, у 2026 році від FPV-дронів «Хезболли» загинуло або було поранено більше ізраїльських військових, ніж від кількох сотень іранських балістичних ракет. Видання пов'язує це з тим, що Ізраїль був краще підготовлений до загрози балістичних ракет.

За даними джерела, Ізраїль працює над спеціальною піхотною зброєю, сітками, системами перерізання кабелів, радарами та засобами ураження дронів. Голова ізраїльського Директорату оборонних досліджень і розробок Дані Голд заявив, що протидія безпілотникам потребує постійних технологічних інновацій і тісної співпраці з партнерами.

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