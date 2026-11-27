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Міністерству цифрового розвитку Росії не вдалося домовитися з Apple про повернення державного месенджера Max до App Store та активацію 5G на iPhone. Про це повідомив глава відомства Максут Шадаєв. На запитання, чи вдалося досягти домовленостей із компанією, міністр відповів негативно.

Наразі власники iPhone в Росії не можуть користуватися мережами 5G через обмеження в операційній системі iOS. Для запуску технології Apple має оновити налаштування російських мобільних операторів. Однак компанія не співпрацює з ними з 2022 року, після початку повномасштабної війни.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Apple видалила з російського App Store застосунок для підключення до VPN.

Раніше Apple поступилася вимогам наглядових органів РФ і перенесла бази даних з інформацією про російських користувачів до Росії. Там до них отримав доступ Роскомнагляд.

З липня по вересень 2024 року компанія Apple видалила 60 VPN-додатків з російського App Store, збільшуючи загальну кількість недоступних додатків для обходу блокувань до 98.

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