Apple видалила з російського App Store застосунок для підключення до VPN

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Американська корпорація Apple на вимогу Роскомнагляду вилучила з російського сегмента App Store VPN-клієнт Incy для підключення до VPN-серверів. Про це повідомили розробники застосунку, які отримали офіційне повідомлення від компанії в ніч проти 27 жовтня.

Застосунок послугував альтернативою раніше заблокованому сервісу Happ. В інших регіональних каталогах App Store сервіс залишається доступним.

У повідомленні Apple зазначено, що вилучення здійснено у зв'язку з вимогами Роскомнагляду та положеннями статті 15.1 закону рф «Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації», який регулює блокування ресурсів із забороненим вмістом. Розробники Incy повідомили, що шукають шляхи відновлення доступу до сервісу для користувачів із рф.

Джерело: Заява розробників Incy.

Раніше Apple поступилася вимогам наглядових органів РФ і перенесла бази даних з інформацією про російських користувачів до Росії. Там до них отримав доступ Роскомнагляд.

З липня по вересень 2024 року компанія Apple видалила 60 VPN-додатків з російського App Store, збільшуючи загальну кількість недоступних додатків для обходу блокувань до 98.

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