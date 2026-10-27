Firma Apple usunęła z rosyjskiego App Store’a aplikację służącą do łączenia się z siecią VPN

Amerykańska korporacja Apple, na żądanie Roskomnadzoru, usunęła z rosyjskiej wersji App Store aplikację Incy służącą do łączenia się z serwerami VPN. Poinformowali o tym twórcy aplikacji, którzy otrzymali oficjalne zawiadomienie od firmy w nocy z 26 na 27 października.

Aplikacja stanowiła alternatywę dla wcześniej zablokowanej usługi Happ. W innych regionalnych katalogach App Store usługa pozostaje dostępna.

W komunikacie Apple zaznaczono, że usunięcie nastąpiło w związku z wymogami Roskomnadzoru oraz postanowieniami artykułu 15.1 ustawy Federacji Rosyjskiej „O informacji, technologiach informacyjnych i ochronie informacji”, która reguluje blokowanie zasobów zawierających treści zabronione. Twórcy Incy poinformowali, że szukają sposobów na przywrócenie dostępu do serwisu dla użytkowników z Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Oświadczenie twórców serwisu Incy.

Wcześniej firma Apple uległa żądaniom organów nadzorczych Federacji Rosyjskiej i przeniosła bazy danych zawierające informacje o rosyjskich użytkownikach do Rosji. Tam dostęp do nich uzyskał Roskomnadzor.

Od lipca do września 2024 roku firma Apple usunęła 60 aplikacji VPN z rosyjskiego App Store, zwiększając łączną liczbę niedostępnych aplikacji służących do omijania blokad do 98.

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